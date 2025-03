UPS, nuovo gateway logistico all'Aeroporto di Fiumicino: potenziato supporto alle PMI

UPS





(Teleborsa) -ha inaugurato il nuovonell'area cargo dell’di. La società contribuisce a ottimizzare il suo network e potenzia laa supporto delle, che rappresentano il 45% dell’export nazionale. La nuova struttura, che si estende su una superficie complessiva di circa 2.700 metri quadrati, è in grado di smistare fino a 2.500 pacchi all'ora e di gestire circa il 15% del volume totale di importazione ed esportazione di UPS in Italia. La sua posizione vicino alla pista consente a UPS operazioni più rapide, sicure ed efficienti."Con questo centro logistico offriamo al Made in Italy una connessione ancora più forte con il mondo – ha dichiarato, Managing Director di UPS Southern Europe –. La nostra nuova struttura di Roma Fiumicino, insieme al nuovo volo, ci permette di supportare le aziende delle regioni centrali e meridionali dell'Italia nella loro crescita internazionale e di competere con sicurezza nei mercati globali. Questa missione è possibile grazie alla collaborazione di ADR, dei nostri partner e all'impegno costante dell'intero team UPS".In aggiunta all’apertura di questo nuovo gateway, lo scorso novembre UPS ha introdotto undiretto che collega il suo hub europeo di Colonia/Bonn con Roma Fiumicino. Il Boeing UPS 767 offre una capacità settimanale aggiuntiva di 350 tonnellate, tempi di ritiro prolungati e orari di consegna anticipati nelle aree di Roma e del Lazio, facilitando l’accesso diretto a tutto il network UPS per i clienti delle regioni centrali e meridionali dell’Italia.Questo nuovo volo e il nuovo centro logistico si aggiungono allenei cinque principali aeroporti italiani serviti da UPS – Roma Fiumicino, insieme a Bergamo, Bologna, Venezia e Ancona – aumentando lacomplessiva del 25%. Queste espansioni consentiranno alle aziende di tutte le dimensioni di beneficiare di una logistica più competitiva per cogliere opportunità di business oltre confine."Siamo lieti di celebrare oggi la nuova infrastruttura di UPS presso l’aeroporto Leonardo Da Vinci. Questo investimento rappresenta un passo significativo per potenziare l’efficienza logistica e la connettività dell’aeroporto di Roma Fiumicino, rafforzando il ruolo strategico del nostro scalo nel commercio globale. Nel 2024 Fiumicino ha registrato una crescita delle merci del 44% vs. il 2023, circa 3 volte superiore alla media nazionale. La nostra missione è supportare lo sviluppo del settore cargo con infrastrutture all’avanguardia, garantendo servizi sempre più efficienti e sostenibili", ha dichiarato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma.Il nuovo gateway vantainnovative per loe la, garantendo una gestione efficiente e fluida delle spedizioni internazionali. Strategicamente collegato all’ampio network di distribuzione terrestre di UPS, la sua crescita si inserisce nel contesto della recente espansione del servizio UPS Standard al sabato. Essendo l’unico corriere a offrire consegne il sabato agli indirizzi residenziali nei principali otto mercati europei, inclusa l’Italia, UPS continua a essere il punto di riferimento per spedizioni affidabili e convenienti.