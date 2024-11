Circle partecipa a progetto AI4COPSEC: finanziamento a fondo perduto di 273 mila euro

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha annunciato la, un'iniziativa pionieristica, coordinata da Simula Research Laboratory, che mira a rivoluzionare la sorveglianza marittima e la risposta alle crisi ambientali utilizzando tecnologie avanzate di intelligenza artificiale (IA) e dati satellitari.Nell'ambito di questo ambizioso consorzio, Magellan Circle riceverà un, che supporta le sue competenze specialistiche nella comunicazione scientifica e nelle attività di divulgazione a livello europeo."Magellan Circle è entusiasta di partecipare al progetto AI4COPSEC, in linea con il nostro piano industriale Connect 4 Agile Growth che ha l'del Gruppo e contribuire ad una crescita digitale inclusiva - ha detto, Managing Director di Circle Group e Presidente di Magellan Circle - Il nostro impegno nel promuovere soluzioni tecnologiche per un ambiente marittimo più sicuro e protetto e la nostra esperienza nella divulgazione saranno fondamentali per tradurre i risultati tecnici del progetto in risultati tangibili, migliorando le capacità dell'Europa nella sicurezza marittima e nella resilienza ambientale".