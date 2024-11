Federalimentare, Mascarino: "Complimenti a membri Cda Ice. Riconferma Zoppas ottimo segnale"

(Teleborsa) - "Federalimentare esprime apprezzamento e rivolge i suoi complimenti a Barbara Cimmino, Giuseppe Ferro, Riccardo Garosci, Annalisa Sassi e Matteo Zoppas per essere stati nominati componenti del CdA dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, su proposta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani". Lo dichiara in una nota il"La riconferma dell'amico e collega Matteo Zoppas alla presidenza dell'Ice e la nomina di Barbara Cimmino vice presidente di Confindustria con delega all'internazionalizzazione – prosegue– sono un ottimo segnale per il settore agroalimentare, così come la nomina dei colleghi del food Annalisa Sassi, già Presidente del Gruppo Giovani nazionale di Federalimentare e di Giuseppe Ferro che per la Federazione sono certamente motivo di grande fiducia soprattutto in considerazione delle sfide che il settore dell'industria alimentare italiana dovrà affrontare nei prossimi anni. Federalimentare – prosegue il presidente di Federalimentare – è convinta che la crescita della nostra industria passi dalla promozione di una maggiore internazionalizzazione delle aziende e delle imprese nei mercati mondiali, ma anche dalla capacità che avremo a livello nazionale ed europeo di favorire una rinnovata e più forte competitività nei confronti dei nostri diretti competitor. Certamente il dato dell'export che ha segnato fra gennaio e agosto 2024 un +8,2% proiettando di arrivare a fine anno a quota 53 miliardi, un nuovo record assoluto, è un ottimo segnale per il percorso in atto e siamo assolutamente convinti che questi numeri, grazie alla sinergia virtuosa fra tutti gli attori della filiera, con il supporto delle Istituzioni e da una Commissione europea rinnovata, potranno favorire maggiormente la competitività dell'industria italiana ed europea nelle sfide globali".