Dazi, Paolo Mascarino (Pres. Federalimentare): “Negoziato prudente UE - USA. Governo ci convochi”

(Teleborsa) - "I dazi dell’amministrazione di Trump ci preoccupano e non poco. Il, che si sommano a quelle già previste per le nostre esportazioni, unite alla possibilità di averne ulteriori di tipo verticale su alcuni nostri prodotti merceologici come il vino, rischiano di avere effetti devastanti lungo tutta la catena del valore che come Federalimentare stimiamo in un -10% sui fatturati e un -30% nei volumi dell’export". Lo dichiara il"Il momento è molto delicato, come industria alimentare siamo consapevoli che. Il negoziato, così come ha sostenuto il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini – prosegue Mascarino – dovrà essere prudente e fermo, evitando di innescare una guerra dei dazi fra Ue e America che sarebbe ancora più drammatica con scenari ritorsivi che potrebbero peggiorare ulteriormente i dazi al nostro settore. Dobbiamo trattare con gli Stati Uniti perché è un mercato per noi fondamentale, e al tempo stessocosì da compensare le nostre eventuali perdite derivanti dal mercato americano. Quindi - aggiunge - ben vengano da parte dell’Europa proposte in tal senso"."Federalimentare è convinta - conclude Mascarino - che sarà decisivo poterci presentare in Ue con una proposta univoca e pragmatica che metta al centro gli interessi nazionali e del nostro comparto alimentare, trainante per l’economia del paese. Per questa ragione, così come è avvenuto in Spagna e Francia,per gestire insieme e al meglio questa situazione".