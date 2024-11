Fondazione Fiera Milano: Piano triennale punta su investimenti per 213,8 milioni

(Teleborsa) -presenta il nuovo, che prevededi euro, che consentiranno di sostenere come azionista la Fiera di Milano, favorendo la competitività dei quartieri fieristici e congressuali, puntando anche a una diversificazione del business.La parte più corposa degli investimenti,riguarda gli interventi di, tra cui rientrano: la nuovanell’area oggi occupata da MiCo Nord e. Nell’ambito della valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare Fondazione prevede inoltre unper la realizzazione di unache si svilupperà nelle ex palazzine uffici del quartiere di fieramilano, Rho (costo di realizzazione 16,5 milioni di euro).I restanti investimenti comprendonoe per le attività di– circa 26 milioni nel triennio – e gli interventi di13-15 e 22-24 a fieramilano Rho, oltre che di alcuni, per ospitare le gare di speed skating e di hockey deie il media center della manifestazione. Questi ultimi interventi, che avranno carattere permanente, rientrano in un’operazione che, con un, mira a creare nuove opportunità di business per il Gruppo Fiera Milano, grazie alla flessibilità d’uso degli spazi espositivi."Il Piano Triennale conferma la continuità degli investimenti avviati in questi anni da Fondazione Fiera che rinnova il proprio impegno per lo sviluppo della città di Milano e di tutto il territorio", spiega, Vice Presidente Vicario di Fondazione Fiera Milano. “Gli interventi proseguono nel pieno rispetto dei tempi e rappresentano lo sforzo straordinario reso possibile grazie alla sinergia tra diversi attori e al contributo di tutta la squadra di Fondazione Fiera Milano”.Per il triennio 2025-2027 Fondazione Fiera Milano stima, mentre lo Stato Patrimoniale prevede per la fine del 2027 un patrimonio netto di 789,9 milioni, in aumento rispetto all’attuale.