Iccrea, ok Consob a prima emissione covered bond, da oggi quotato sul MOT

(Teleborsa) - Il Gruppo, principale gruppo bancario cooperativo italiano, ha ricevuto da Consob, per la prima volta in Italia, l’autorizzazione all’emissione di obbligazioni bancarie garantite (OBG), da oggi quotate sul(MOT) di Borsa Italiana - Gruppo Euronext.Tali obbligazioni, spiega una nota, emesse a valere su un programma di 5 miliardi di euro, hanno seguito il nuovo processo autorizzativo adottato dalla Consob, cui il Gruppo BCC Iccrea ha creduto fin dal principio, segnando il ritorno di un emittente italiano sul mercatodomestico, dopo anni di predominanza delle piazze di quotazione lussemburghesi e irlandesi.Questa iniziativa è stata possibile grazie alle misure adottate all’inizio dell’anno dalla Consob, in collaborazione con Borsa Italiana, per ridurre i tempi e i costi di autorizzazione, con l’obiettivo di rendere il mercato italiano più competitivo a livello internazionale.Attraverso questo nuovo iter semplificato, il Gruppo BCC Iccrea ha pertanto varato un programma di OBG “retained”, non destinate ad investitori istituzionali, che saranno sottoscritte dalla capogruppo Iccrea Banca.Tali bond verranno impiegati principalmente per operazioni di rifinanziamento presso la BCE o per operazioni di rifinanziamento bilaterali (repo) con altre controparti di mercato e permetteranno di diversificare ancor più le fonti di provvista del Gruppo., presente all’evento, ha commentato: “Questa emissione rappresenta un altro tassello importante della storia del nostro Gruppo ed è fonte di molteplici motivi di soddisfazione. Da una parte realizziamo un’operazione al 100% made in Italy, aspetto particolarmente sentito per il più grande gruppo bancario cooperativo a capitale interamente italiano; dall’altra mettiamo a disposizione delle nostre 114 BCC ulteriori risorse di liquidità per supportare i territori e le comunità di riferimento, agendo in coerenza ai principi istituzionali di localismo e mutualismo che connotano il credito cooperativo. Il Gruppo BCC in questi ultimi anni ha intrapreso un virtuoso percorso di crescita che lo ha reso sempre più solido e sempre più rilevante sia per i propri soci e la propria clientela sia per il mercato finanziario. Voglio pertanto ringraziare Consob e Borsa Italiana e tutti i nostri colleghi e i partner che ci hanno accompagnato e supportato nelle varie tappe di questo percorso.”, ha detto: “La quotazione del covered bond di BCC Banca Iccrea sul segmento professionale del mercato MOT segna un passaggio fondamentale e di supporto al progetto di rimpatrio delle obbligazioni italiane sui mercati di Borsa Italiana. Vediamo in questa prima operazione ritornata in Italia, non un traguardo, ma l’inizio di una nuova fase di centralità del mercato di debito primario italiano all’interno del Gruppo Euronext.MOT si propone oggi come mercato di riferimento non solo per le emissioni retail, ma anche per quelle istituzionali, favorendo l’accesso delle società italiane ai mercati internazionali. Un sentito grazie va a BCC Banca Iccrea, che ha colto l’importanza di sostenere la nostra iniziativa che tende a migliorare e semplificare l’accesso ai mercati di capitale obbligazionario italiano. Riconosciamo tuttavia, che non avremmo raggiuntoquesto risultato senza l’impegno congiunto degli operatori di settore e la Consob, ai quali siamo grati e con i quali continueremo a lavorare duramente.”“Consob ha ridotto tempi e costi di approvazione dei prospetti, divenendo ora un chiaro benchmark europeo”, ha commentato il. “Le novità favoriscono la scelta di un foro italiano invece che straniero, a favore dellamiglior tutela possibile dei risparmiatori italiani”. “Laddove utile per il mercato, i prospetti – ha aggiunto - sono direttamente approvati da Consob in lingua inglese e con maggior rapidità a beneficio degli operatori economici italiani nel mercato finanziario globale, in previsione anche di un mercato dei capitali europeo”.