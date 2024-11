LightOn sbarca su Euronext Growth Paris: prima azienda di AI generativa quotata in Europa

LightOn

(Teleborsa) -, società francese attiva nell'intelligenza artificiale generativa,. Si tratta della prima società di intelligenza artificiale generativa pure-play quotata in Europa.LightOn è stata quotata tramite l'ammissione alla negoziazione di 6.006.966 azioni ordinarie, comprese 1.150.000 nuove azioni emesse nell'ambito di un', dopo il pieno esercizio dell'opzione di estensione e prima del pieno esercizio dell'opzione di over-allotment.Ildi ammissione è stato fissato a 10,35 euro per azione. Ladi mercato è di 62 milioni di euro. L'offerta pubblica iniziale (IPO) ha raccolto 11,9 milioni di euro."Questa raccolta fondi ci consentirà di aumentare lo slancio delle nostre vendite, rafforzare i nostri team e investire di più nell'innovazione per- hanno commentato Igor Carron e Laurent Daudet, co-CEO e co-fondatori di LightOn - Non vediamo l'ora di distribuire il potere trasformativo della nostra tecnologia di intelligenza artificiale generativa a nuovi clienti sia in Francia che a livello internazionale e di trasformare radicalmente gli utilizzi aziendali".