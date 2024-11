Trump annuncia dazi sui beni importati da Cina, Messico e Canada

(Teleborsa) - Il presidente eletto Donald Trump ha annunciato, con un post sulla sua piattaforma Truth Social, la volontà di imporre. Sarà uno dei primi "- ha anticipato - che firmerà il 20 gennaio 2025, quando entrerà formalmente in carica. Secondo i dati del commercio estero USA di settembre, il Messico è il principale partner commerciale degli Stati Uniti, seguito da Canada e Cina.Il futuro inquilino della Casa Bianca prevede di aumentare i dazi diche entrano negli Stati Uniti e di imporre. Una mossa del genere porrebbe fine ad un accordo regionale di libero scambio con i due Stati.Nel motivare l'imposizione dei dazi, Trump ha fatto cenno all’ed alproveniente appunto dalla Cina e dal Messico."Ho avuto molti colloqui con la Cina sullein particolare il, inviati negli Stati Uniti, ma senza alcun risultato", ha detto Trump a proposito dell'oppioide sintetico importato dalla Cina come farmaco, che crea forti dipendenze e migliaia di morti per overdose ogni anno negli Stati Uniti."La droga, a livelli mai visti prima", ha detto Trump, lamentando una, dopo che Cina e Stati Uniti avevano concordato di cooperare su questo punto.durante la campagna elettorale. Una tariffa del 10% sarebbe anche inferiore al 20-30% scontato dai mercati e ci si attende che la Cina compenserà l'impatto di tariffe limitate alzando i tassi, aumentando lo stimolo fiscale e deprezzando moderatamente la sua valuta.L'annuncio del Presidente eletto ha avuto, colpendo le borse asiatiche che chiudono in rosso (Tokyo -0,87%, Shanghai -0,20% e Hong Kong -0,10%) e facendo volare ilcontro il, rispetto al quale guadagna l'1%, ed il, sul quale si apprezza del'1,4%. Il biglietto verde sale anche verso lodello 0,2% circa.