Trump pronto a ridurre dazi su auto in cambio di chip e medicinali

(Teleborsa) - Il Presidente americano, mentre minaccia di imporre. Sono le ultime ipotesi vagliate dal leader statunitense ed annunciate alla stampa, mentree laalla battaglia,"Sto valutando una soluzione che possain questo senso", ha annunciato il Presidente, spiegando che la misura vuole concedere ai produttori maggior tempo pere trasferire la produzione da Canada, Messico ed altri Paesi.Una posizione condivisa dall', un'associazione che rappresenta o produttori di auto americani come, che punta a creare un'industria dell'auto nazionale. ", ha spiegato Matt Blunt, presidente dell'American Automotive Policy Council, aggiungendo "c'è una crescente consapevolezza che dazi estesi sui componenti potrebbero minare il nostro obiettivo comune di costruire un'industria automobilistica americana fiorente e in crescita, e che molte di queste transizioni della catena di approvvigionamento richiederanno tempo".Nello stesso tempo,che potrebbero essere annunciati già questa settimana,per alcune aziende del settore. Anche questa una misura che si propone di- dai chip ai medicinali - senza dover dipendere dall'estero. Trump promette però anche una certa flessibilità.E mentre Trump, annuncia nuove misure,. Il commissario europeo al Commercio, sbarcato a Washington, ha confermato che "l'Ue resta pronta a un, inclusa laattraversosui beni industriali ed a lavorare sulle barriere non tariffarie".Diversa la posizione della, che ieri ha annunciato la, che sono componenti cruciali per una serie di industrie: dalle auto all'aerospazio, dai chip alla difesa. Secondo il New York Times, le spedizioni presso diversi porti cinesi sarebbero state bloccate,all'esportazione che potrebbe escludere in modo permanente alcuni clienti statunitensi. Al momento l'export è stato sospeso per tutti, non solo per gli USA.mondialie rifornisce clienti come, BYD ed altri colossi industriali.