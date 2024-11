Zoom alza la guidance e amplia il riacquisto di azioni

Zoom Communications

(Teleborsa) -, società di tecnologia delle comunicazioni statunitense nota principalmente per l'applicazione di videoconferenza Zoom, ha chiuso ildell'esercizio (al 31 ottobre 2024) con undi 1.177,5 milioni di dollari, in aumento del 3,6% anno su anno. Al netto dell'impatto della valuta estera, il fatturato in valuta costante è stato di 1.177,3 milioni di dollari, in aumento del 3,6% anno su anno. Il fatturatoè stato di 698,9 milioni di dollari, in aumento del 5,8%, e il fatturatoè stato di 478,7 milioni di dollari, invariato.L'è stato di 207,1 milioni di dollari, ovvero 0,66 dollari per azione, rispetto a 141,2 milioni, ovvero 0,45 per azione, nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2024. L'è stato di 435,1 milioni di dollari, o 1,38 dollari per azione (vs 401,2 milioni, o 1,29 per azione, un anno fa)."Nel terzo trimestre, siamo stati lieti di vedere la crescita dei ricavi e dei ricavi Enterprise migliorare rispettivamente di circa il 4% e il 6% anno su anno e il tasso di abbandono mensile medio online raggiungere un minimo storico del 2,7%", ha affermato ilZoom Communications ha 3.995che hanno contribuito con oltre 100.000 dollari ai ricavi degli ultimi 12 mesi, in aumento del 7,1% rispetto allo stesso trimestre dell'anno fiscale precedente. Inoltre, ha circa 192.400 clienti Enterprise.Per l', i ricavi totali dovrebbero essere compresi tra 4,656 miliardi e 4,661 miliardi di dollari e i ricavi in ??valuta costante dovrebbero essere compresi tra 4,661 miliardi e 4,666 miliardi. L'utile per azione rettificato dovrebbe essere compreso tra 5,41 e 5,43 dollari, con circa 315 milioni di azioni medie ponderate in circolazione. Il free cash flow dell'intero anno fiscale dovrebbe essere compreso tra 1,580 miliardi e 1,620 miliardi di dollari.Zoom Communications ha comunicato untotale di azioni ordinarie di 1,2 miliardi di dollari, con il risultato che restano circa 2 miliardi di dollari da riacquistare.