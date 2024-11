Confagricoltura: sostegno ai nuovi commissari UE per rilanciare agricoltura e pesca

(Teleborsa) -si congratula con la, a partire dalla presidente von der Leyen e dal vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto, per l’approvazione ottenuta dalche dà il via al lavoro, sicuramente molto impegnativo, del nuovo quinquiennio. Auguri anche ai"La nostra collaborazione per riportare il settore primario al centro dell'agenda europea è, e sarà, massima – afferma il- Le sfide dell’agricoltura europea di oggi sono numerose e occorrono interventi mirati per garantire un futuro certo alle nostre imprese".La Confederazione accoglie quindi positivamenteper garantire la vitalità delle aree interne, delle aree rurali e delle zone costiere, contribuendo a garantire la libertà legata al "diritto di restare", in linea con il Rapporto di Enrico Letta, ma anche per contrastare lo spopolamento e garantire agli agricoltori e ai pescatori europei la certezza di continuare a produrre con elevati standard di sicurezza e qualità. Sarà importante, evidenzia Confagricoltura, anche il supporto nella lotta ai cambiamenti climatici, negli investimenti green e, soprattutto, nella redditività dell’operato delle imprese agricole.Un plauso, infine, all’annunciata iniziativa denominata "", ispirata al Rapporto di Mario Draghi, per rilanciare il ruolo strategico dell'Europa puntando su innovazione, tecnologia e sostenibilità.