USA, Segretario al Tesoro Bessent andrà in Argentina: pieno sostegno a Milei

(Teleborsa) - Il 14 aprile, il, dove incontrerà i leader del governo e del settore privato per confermare "il pieno sostegno degli Stati Uniti alle coraggiose riforme economiche dell'Argentina". Durante la visita, il Segretario Bessent incontrerà il Presidente Javier Milei e il Ministro dell'Economia Luis Caputo, nonché altri membri del governo e della comunità imprenditoriale argentina.Come sottolineato dal presidente Donald Trump, il presidente Milei ha "riportato l'Argentina dall'oblio economico", si legge in una nota del Dipartimento del Tesoro. Durante i suoi incontri in Argentina, il Segretario Bessent ribadirà ile incoraggerà la comunità internazionale a sostenere pienamente gli sforzi di riforma economica del Presidente Milei."Grazie alla coraggiosa leadership del Presidente Javier Milei,- ha dichiarato Bessent - Attendo con ansia i nostri proficui colloqui sull'economia argentina e di esplorare le modalità con cui le nostre nazioni possano approfondire ulteriormente il nostro fondamentale rapporto economico".