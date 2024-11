Intesa Sanpaolo, al via terza edizione di "Next Generation Executive Program"

Gruppo Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, il programma formativo dedicato ai giovani talenti, promosso dalla, in collaborazione con SDA Bocconi School of Management e Digit’Ed.L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è dedicata aall’interno della, guidata da Mauro Micillo. L’obiettivo èdella next generation ain una community internazionale e multiculturale e adnecessarie per fronteggiare le sfide del futuro.del programma biennale 2024-2026 è stata arricchita conproprio per comprendere al meglio e poter gestire nuovi trend ed evoluzioni dello scenario competitivo. Attenzione particolare anche alle tematiche della"Il settore del Corporate & Investment Banking è in costante evoluzione. Per questo motivo i nostri giovani devono poter affrontare le sfide del nuovo contesto con un bagaglio di competenze sempre più trasversale", sottolinea, Head of HumanResources & Change Management della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo, aggiungendo ""accanto alle competenze, infine, è fondamentale per la nostra Divisione trasmettere i valori etici e professionali che ci guidano quotidianamente all’interno del Gruppo Intesa Sanpaolo".si articolerà attraverso la combinazione difruibili da remoto, discussioni di approfondimento, momenti di applicazione pratica e vedrà la partecipazione di docenti di SDA Bocconi School of Management e manager del Gruppo Intesa Sanpaolo.Il programma, presentato da Carlo Messina, che prevede un costante impegno verso l’inclusione educativa e l’occupabilità giovanile all’interno delle iniziative della Banca per far fronte ai bisogni sociali e per contrastare le disuguaglianze.