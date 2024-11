Bank of Korea, nuovo taglio dei tassi di interesse

(Teleborsa) - Secondo taglio dei tassi di interesse in meno di due mesi per ladella. Il rallentamento dell'ha convinto la Banca centrale sudcoreana a tagliare il tasso di riferimento di 25 punti base, portandolo al 3%. Anche ad ottobre il taglio era stato di 25 punti base.Ad ottobre l'inflazione è stata stimata in rallentamento all'1,3%, grazie al calo dei prezzi dell'energia.Il Governatore,, nel corso di una conferenza stampa che ulteriori tagli dipenderanno "da come gli attuali tagli dei tassi influenzeranno l'inflazione, la crescita, il debito delle famiglie e il tasso di cambio a termine".