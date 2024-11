CRIF: prestiti finalizzati e leasing auto in aumento in primo semestre

(Teleborsa) -: nel primo semestre 2024 crescono infatti i prestiti finalizzati e il leasing per le auto, sia come volumi erogati (+7,7%), sia come importi medi (+5,7%), rispetto al pari periodo precedente. Gli incrementi delle immatricolazioni delle auto nuove (+5,4%) e il segno positivo del mercato dell’usato (+8,4%)[1] sostengono questo comparto del credito. Il mercato del noleggio, iSono alcune delle evidenze emerse nelrealizzato dache fornisce periodicamente una fotografia dei principali indicatori relativi all’andamento del credito a privati, ditte individuali e società di capitali italiane, elaborati sulla base del patrimonio informativo del Sistema di Informazioni Creditizie EURISC.l’Automotive sta sicuramente affrontando uno dei periodi più complessi e difficili da interpretare in ottica di generale rilancio. Dal nostro osservatorio dedicato sul credito rileviamo una tendenza positiva per quanto riguarda il settore dei finanziamenti auto e leasing, con una crescita nei primi 6 mesi dell’anno che può essere considerata come un’iniezione di fiducia per il settore. Il livello di rischiosità creditizia del finalizzato auto è in lieve aumento ma rimane ampiamente sotto controllo” – commentaExecutive Director di CRIF.Nel dettaglio: nel complesso, nel primo semestre 2024 il numero di finanziamenti (prestiti e leasing) legati alle auto aumenta del 7,7% rispetto al semestre precedente. Anche l’importo medio dei finanziamenti è in crescita, segnando un +5,7% e attestandosi a un valore di oltre 20 mila euro, in linea con l’aumento del prezzo medio delle auto. Lo stesso trend