Decreto fiscale, via libera del Senato: da concordato fiscale a bonus Natale, le misure

(Teleborsa) -46 contrari e un'astensione,posta dal Governo e ha approvato il decreto fiscale, che passa dunque all'esame della Camera. Il provvedimento che èentro ildellaNel provvedimentodei termini per aderire al concordato fiscale e l'ampliamento della platea dei beneficiari del bonus di Natale di 100 euro (con l'esclusione del requisito del coniuge a carico).eranoal rinvio a gennaiodel versamento del secondo acconto Irpef di novembre, con possibilità di. Via libera aldelprevisti nel testo originale del decreto, tra i quali rifinanziamento di Rfi, Anas e servizio civile, aumento delle risorse per soddisfare le richiestee per i grandi eventi