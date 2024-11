Sciopero generale, sfida aperta Sindacati-Salvini

(Teleborsa) -Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, prima dell'inizio del corteo a Bologna nella giornata dello sciopero indetto da Cgil e Uil. "Abbiamo già dati di adesione agli scioperi altissimi - ha aggiunto Landini - quindi è una giornata importantissima e la miglior risposta che ci può essere ed è il segno che la maggioranza di questo Paese chiede di cambiare delle leggi balorde e che il lavoro e la dignità delle persone torni a essere al centro. Ed è un messaggio fortissimo per continuare, andare avanti:Per questo "chiariamo che sia ritirato il decreto sicurezza in discussione in Parlamento". "Chiediamo che sia ritirato" perché è un decreto "che vuole far diventare un reato lo sciopero, i blocchi stradali, l'occupazione delle fabbriche quando chiudono - ha aggiunto Landini - è chiaro che siamo di fronte al tentativoQuello dei salari èalla base dello sciopero generale di Cgil e Uil, sottolinea il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a Napoli. "Le persone normali che vivono di stipendio e pensioni - ha proseguito - arrivano con difficoltà alla fine del mese. Questo deve essere un problema centrale nel confronto con il Governo". Bombardieri ha ricordato che "avevamo chiesto di detassare gli aumenti contrattuali, parlare di competitività - ha aggiunto - e poi parlare di sanità e garantire servizi pubblici dignitosi."Lo sciopero di oggi, che Landini aveva dichiarato ben prima che si sapesse il contenuto della finanziaria stessa,L'Ugl partecipa agli scioperi quando c'è una rivendicazione certa da dover esigere, ma non quando si deve fare uno sciopero preventivo o pregiudiziale come quello che hanno deciso di indire Uil e Cgil". Lo dice il leader dell'Ugl, Paolo Capone. "La strumentalizzazione dei lavoratori a fini politici svilisce e indebolisce l'azione sindacale - aggiunge - lo sciopero è un'iniziativa di lotta che i lavoratori pagano con la loro busta paga e proprio per senso di responsabilità nei loro confronti che bisogna ricorrere a questo strumento come ultima ratio".