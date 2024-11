Visa, Gagliardi: nei pagamenti digitali rispondiamo a esigenze evolute e a domanda di esperienze semplici

(Teleborsa) - ". Probabilmente quello che abbiamo visto negli ultimi 5 anni è più di quello che è successo negli ultimi 50 anni e per il futuro ci aspettiamo sicuramente un'accelerazione del cambiamento". Lo ha detto a Teleborsa, in occasione della nona edizione del Salone dei Pagamenti."Vediamo cinque trend - ha raccontato l'esperto - Il primo è sicuramente l': stanno sempre diventando di più le opzioni per pagare e ricevere denaro. Vediamo un maggiore coinvolgimento di governi e istituzioni nell'ecosistema dei pagamenti. Vediamo anche il, e con l'ascesa delle piattaforme social cambierà anche la domanda dei consumatori: non solo di pagare con un tap o con un click, ma anche di poter ricevere denaro e farsi pagare. Sono il 50% più o meno gli italiani che hanno provato a vendere qualcosa online, il 14% lo fa in maniera continuativa"."Il quarto trend, quello forse più complicato, è il fatto che è sempre più facile e sempre più difficile allo stesso momentoe il tema dell'identità digitale - ha continuato - E in ultimo non può mancare lae la sua scesa sul commercio, che renderà l'esperienze d'acquisto sempre più personale e rilevante".Sui pagamenti digitali, ". Stiamo accelerando tantissimo da dopo la pandemia, l'anno scorso siamo cresciuti di più della media globale. Dal nostro osservatorio annuale, vediamo che gli italiani percepiscono con favore l'utilizzo delle tecnologie che semplificano le esperienze di pagamento; vediamo metà degli italiani che sono già utilizzatori sofisticati dei mezzi di pagamento e uno su tre addirittura ci dice che è disposto a non completare una transazione se non può pagare con un metodo di pagamento digitale"."La sfida per i prossimi anni sarà sicuramente quella didi chi si affaccia con più cautela ai mezzi di pagamento", ha sostenuto Gagliardi.Per quanto riguarda i prodotti di Visa, "crediamo che lasottostante - credito, debito o prepagato - e per questa ragione abbiamo lanciato Visa Flexible Credential, una sola credenziale per poter pagare oggi, per pagare in futuro, per pagare a rate, per pagare anche con punti di loyalty. L'abbiamo già lanciata in alcuni mercati, in Giappone ad esempio che è un mercato seppure lontano da noi ma molto simile per stili di consumo, abbiamo raggiunto 3 milioni di credenziali in soli 18 mesi".Guardando un po' in più invece alla tecnologia, "abbiamo annunciato, la soluzione per estendere tutta l'infrastruttura Visa, le sue regole, il suo marchio e le sue protezioni dai pagamenti con carta ai pagamenti account account - ha detto Gagliardi - Si tratta di un sistema operativo aperto, fatto di cinque componenti: regole chiare, protezione per i consumatori, standard di transazioni, API specifiche e soprattutto una piattaforma centralizzata per la gestione delle dispute e il monitoraggio delle frodi in tempo reale"."E in ultimo abbiamo guardato anche all'esperienza lanciando, la soluzione per poter pagare online senza la necessità di inserire i dati della carta", ha concluso.