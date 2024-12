Da oggi Vivenda Group su Euronext Growth Milan

Vivenda Group

(Teleborsa) -ha fatto oggi il suo esordio su. L'azienda è concessionaria di pubblicità leader nel settore dell’Out Of Home Advertising e in particolare nell’installazione pubblicitaria di grandi dimensioni in luoghi di massima visibilità pubblica. Grazie all’integrazione con la controllata, il Gruppo si distingue anche nel settore della ristrutturazione e riqualificazione di opere e monumenti storici. Il titolo è partito a, in ribasso del 2,62% sul mercato.Come ricorda una nota di Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext, che dà il benvenuto a Vivenda Group, si tratta della ventesima ammissione del 2024 su Euronext Growth Milan, il mercato didedicato alle piccole e medie imprese, la quarantatreesima su Euronext.In fase di collocamento Vivenda Group ha raccolto, includendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. Escludendo l’esercizio dell’opzione di over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di 0,9 milioni milioni."Oggi è un giorno importante per il Gruppo Vivenda, ci rende orgogliosi e deve rendere orgogliosi i veri protagonisti del nostro successo: i nostri dipendenti, i collaboratori e tutta la squadra che ha contribuito a raggiungere questo risultato. Da oggi, grazie alla fiducia dei nostri investitori, si apre una nuova entusiasmante fase di crescita che consentirà di consolidare ed accelerare lo sviluppo in Italia e all’estero", ha commentato, Founder e Presidente di Vivenda Group."Siamo molto contenti di quotare Vivenda su Euronext Growth Milan, grazie ad un eccellente lavoro da parte del management e di tutto il personale del Gruppo. Questo è stata la scelta migliore per Vivenda, ci consentirà di accelerare ancora di più il nostro programma di sviluppo, massimizzando la creazione di valore nel medio-lungo termine", ha aggiunto, Founder e Amministratore Delegato di Vivenda Group.