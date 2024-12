ITA Tunnelling and Underground Space Awards, ASPI premiata come Progetto dell'Anno

(Teleborsa) - L'ammodernamento dellasituata sulla, tra Masone e l'allacciamento con l'autostrada A10, è stato premiato comealla decima edizione degliIlha vinto nellaL'evento, conclusosi a Genova il 28 novembre, mette in competizione inonché le ultime innovazioni, tecniche e metodi nel settore del tunnelling, premiando le soluzioni migliori in questi ambiti.La, lunga 787 metri, è uno degli interventi più significativi del piano di ammodernamento delle gallerie avviato dal Gruppo Autostrade per l'Italia sulla rete autostradale in concessione, piano che mira ad adeguare la rete ai più recenti standard normativi, impiegando materiali di ultima generazione e tecnologie d'avanguardia. Grazie a questo progetto, la vita nominale del tunnel sarà estesa di 50 anni. L'intervento ha previsto la parziale demolizione del rivestimento esistente e la sua ricostruzione con materiali innovativi per migliorare l'impermeabilità e l'integrità strutturale. Le attività sono state suddivise in più fasi, utilizzando tecnologie di ultima generazione e un'analisi multicriterio per individuare le soluzioni ottimali.Un elemento chiave del progetto è stato l'utilizzo delun macchinario avanzato che ha permesso di modulare la configurazione della carreggiata Nord – quella non interessata dai lavori – passando da una a due corsie per senso di marcia in base ai flussi di traffico. Questo ha consentito di non sospendere mai il cantiere, minimizzando gli impatti sul traffico.