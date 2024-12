Percorsi formativi ITS, nuove disposizioni INPS per riscatto ai fini pensionistici

(Teleborsa) - L’INPS, con la Circolare n. 98 del 25.11.2024, illustra lea sul riscatto dei percorsi formativi degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), istituiti dalla legge 15 luglio 2022, n. 99. Questo intervento - si legge nella nota -dei titoli ITS ai fini pensionistici, rafforzando il ruolo di questi percorsi nell’ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.L'inps spiega che i diplomipossono essere riscattati ai fini pensionistici, purché rilasciati in conformità con la normativa prevista dalla legge n. 99/2022 e il relativo accreditamento delle fondazioni ITS.rispettivamente riconducibili al quinto e sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF). Ogni percorso formativo deve rispettare gli standard minimi definiti dalla legge.E' obbligatorio che i titoli richiesti per il riscatto siano stati conferiti da ITS Academy accreditati,La fase transitoria consente l'accreditamento temporaneo degli ITS AcademyLa misura - conclude l'Inps - "si inserisce nell’ambito delle politiche per il rafforzamento della formazione tecnica e professionale, con l’obiettivo di favorire l’integrazione tra f