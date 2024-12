ProSiebenSat.1, sanzioni per 3,9 milioni di euro da Tribunale Monaco di Baviera

ProSiebenSat.1

(Teleborsa) - La Procura pubblica e il Tribunale distrettuale di Monaco di Baviera hanno impostoe a due delle sue controllate per(ZAG): ProSiebenSat.1 Media deve pagare una multa di 10.000 euro, Jochen Schweizer una multa di 2,59 milioni di euro e mydays una multa di 1,3 milioni di euro.ProSiebenSat.1, Jochen Schweizer e mydays hannocon la Procura e hanno condiviso i risultati delle proprie indagini su base continuativa, si legge in una del gruppo media tedesco che ha MFE nell'azionariato. Quando ha stabilito l'importo della multa, la Procura ne ha tenuto conto.Con il pagamento delle sanzioni, il procedimento è concluso per tutte le entità del gruppo interessate. Dopo l'avvio del procedimento, ProSiebenSat.1 avevanell'intervallo "low single-digit" milioni di euro per le accuse, al 30 giugno 2024."Siamo lieti di poter concludere l'indagine ZAG e di concentrarci nuovamente sull'ulteriore crescita di Jochen Schweizer e mydays - ha commentato il- Allo stesso tempo, abbiamo analizzato a fondo la funzionalità e l'adeguatezza dei nostri sistemi di governance e, su questa base, abbiamo implementato miglioramenti significativi".