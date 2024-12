Unitus, Marco Camisani Calzolari riceve il sigillo d'Ateneo

(Teleborsa) - Il rettore dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterboha consegnato questa mattina a– divulgatore scientifico, che da anni lavora con le istituzioni italiane e molte società che si occupano di cyber sicurezza e trasformazione digitale – il sigillo di Ateneo "a testimonianza di un riconoscimento per l'impegno di divulgazione che da anni vede Calzolari in prima linea in Italia e all'estero.Calzolari ha tenuto una lungaraccontando l'IA di ieri, quella di oggi e quali saranno gli scenari futuri in un mondo in continua evoluzione che richiede, sempre più, professionisti capaci di governare l'innovazione, prestando attenzione alle "fuffe" e alle "finte sirene d'allarme"."Troppe volte – ha detto– hanno provato a raccontare fatti sensazionalistici che poi si sono rivelati castelli di sabbia o, almeno, hanno rappresentato solo proposte spot - commerciali a vantaggio di pochi e a discapito di molti, ahinoi! Basti pensare al Metaverso o agli NFT, ad esempio. Il vero cambio di paradigma è stato l'avvento di internet e oggi l'Intelligenza Artificiale, vi dico, che non è affatto artificiale ma è frutto della mente umana sia nel processo di realizzazione che ti utilizzo della stessa. Studiamola, facciamone tesoro e non temiamola perché rappresenta il progresso, il miglioramento di vita per molte persone e per molti processi della società".