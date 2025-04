BasicNet, al timone la nuova generazione. Nominati AD Lorenzo e Alessandro Boglione

BasicNet

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero, hachiuso al 31 dicembre 2024, e la, per 7,5 milioni di euro, corrispondente a 0,16 euro lordi per ciascuna delle azioni in circolazione. Il dividendo complessivo, rappresentato dalla cedola n. 18, sarà in pagamento dal 30 aprile 2025 con data di legittimazione a percepire l'importo (record date) il 29 aprile 2025 e stacco cedola il 28 aprile 2025.I soci hanno inoltre nominato, per tre esercizi, ileleggendo: dalla lista depositata dal socio BasicWorld (37,42% del capitale) 13 consiglieri in persona di Marco Boglione - Presidente, Alessandro Boglione, Lorenzo Boglione, Maria Boglione, Veerle Bouckaert, Piera Braja, Consigliere indipendente, Paola Bruschi, Cristiano Fiorio, Consigliere indipendente, Monica Gamberoni, Marco Enrico, Daniela Ovazza, Carlo Pavesio e Federico Trono; dalla lista depositata da Helikon Investments (11,65% del capitale) un Consigliere indipendente in persona di Francesco Calvo.Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a chiusura dell'assemblea, ha tra l'altro: nominato quale Vicepresidente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione Daniela Ovazza; nominato quali"Con la giornata di oggi- ha detto Marco Boglione, Presidente e Fondatore di BasicNet - Il suo contributo è stato fondamentale per lo sviluppo e la crescita del nostro gruppo, nonché strategico nel garantire una solida transizione operativa ai due nuovi Amministratori. A Federico Trono va il nostro più sentito ringraziamento, certo che proseguirà a offrire un apporto prezioso attraverso gli incarichi strategici che continuerà a ricoprire all'interno del gruppo. Auguro a tutti un buon lavoro".