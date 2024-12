Alkemy, l'assemblea nomina il nuovo CdA

Alkemy

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli azionisti di, società specializzata nell’evoluzione del modello di business di grandi e medieaziende, si è riunita in data odierna in unica convocazione sotto la presidenza di Alessandro Mattiacci e ha provveduto a revocare il Consiglio di Amministrazione in carica.Lo comunica la società segnalando che tutti i consiglieri, ad eccezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandro Mattiacci, e del Consigliere Delegato, Duccio Vitali, hanno rassegnato le loro dimissioni con effetto dal momento immediatamente precedente l’avvio dei lavori assembleari (fatta eccezione per il consigliere Massimo Canturi che ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia dal 7 ottobre 2024). Limitatamente al solo Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stata deliberata la revoca per giusta causa.L’Assemblea ordinaria degli azionisti ha nominato il, composto da nove membri, per il triennio che si conclude con l’Assemblea ordinaria degli azionisti da convocarsi nel 2027 per l’approvazione del bilancio dell’esercizio concluso il 31 dicembre 2026.Sono stati nominati: Barnaba Ravanne, Marco Valcamonica, Duccio Vitali, Alessandra Piersimoni, Lisa Vascellari Dal Fiol, Maria Gimigliano, Elvina Finzi, Gerardo Gabrielli (tratti dalla lista n. 1 presentata dall’Azionista Retex S.p.A. – Società Benefit, titolare di una partecipazione pari al 57,692% del capitale sociale della Società e votata dalla maggioranza degli azionisti presenti in Assemblea) e Vincenzo Pompa (tratto dalla lista n. 2 presentata dagli azionisti Startip S.r.l., Alessandro Mattiacci, Lappentrop S.r.l., Riccardo Cesare Lorenzini, Qmat S.r.l., Algebris Investments (Ireland) Limited e FIL Investments International, complessivamente titolari di una partecipazione pari al 24,404% del capitale sociale della Società e votata dalla minoranza degli azionisti presenti in Assemblea).L’Assemblea ordinaria dei soci ha, inoltre, nominato Barnaba Ravanne quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.