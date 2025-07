Geox, cambio al vertice: risolto il rapporto con Mistron, Francesco Di Giovanni nuovo Ad

Geox

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha comunicato ladel rapporto di amministrazione e di lavoro subordinato con, con effetto immediato. L’accordo prevede un riconoscimento complessivo di, oltre alle competenze di fine rapporto, e il mantenimento fino al 31 dicembre 2025 di alcuni benefit aziendali, tra cui FASI, assicurazione sanitaria AON e l’uso dell’autovettura aziendale.Contestualmente, il CdA ha cooptatocome nuovo, conferendogli le relative deleghe. Con una lunga esperienza in ruoli di vertice in organizzazioni industriali complesse, Di Giovanni ha collaborato come senior advisor di Geox dall’inizio del 2025. La sua nomina punta ad accelerare il processo di trasformazione aziendale per affrontare le sfide del 2025 e del 2026.Il CdA ha ringraziato Enrico Mistron per l’attività svolta, confermando che alla data odierna nessuno dei due dirigenti detienenel capitale della società.