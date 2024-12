Fisco, commercialisti: "Grande soddisfazione per via libera a norma su aggregazioni"

(Teleborsa) - "Ili esprime grandeda parte del Consiglio dei ministri delche introduce la possibilità per gli studi professionali di. Si tratta di una nostra proposta per la cui approvazione ci battiamo da anni e per il cui accoglimento ringraziamo il Viceministro Maurizio Leo, come sempre disponibile a confrontarsi con noi sulle istanze dei commercialisti italiani". È quanto afferma il presidente nazionale della categoria,“La misura che rende neutrali i processi di riorganizzazione degli studi professionali è unin quanto viene rimosso un ostacolo che non aveva ragion d’essere”, spiega il numero uno dei commercialisti."D’ora in avanti – aggiunge il tesoriere e consigliere nazionale delegato alla fiscalità,- saranno facilitati i percorsi aggregativi, anche multidisciplinari, indispensabili perdel mercato. Una norma utile non solo alla nostra categoria, ma all’intero settore della consulenza professionale determinante per il sistema economico, che necessita di strutture dimensionalmente più significative e meglio organizzate".