Generali pubblica "Protezione": il nuovo numero del Bollettino

(Teleborsa) -ha pubblicato la, storico magazine del Gruppo dal 1893 e più antica rivista aziendale d’Italia, che racconta i principaliattraverso le voci autorevoli di giornalisti, esperti e Top Manager della Compagnia, insieme al contributo della redazione interna.del magazine è intitolatoracconta un mondo in cui le incertezze nelle nostre vite sono in aumento, a causa del cambiamento climatico, delle rivoluzioni tecnologiche, delle crisi geopolitiche e delle loro ricadute sull’economia."Crediamo che in questa fase storica vi sia una grande necessità di punti fermi, di un’osservazione attenta e, al tempo stesso, di nuove direzioni da prendere. Da qui la volontà di interpretare il concetto di ‘protezione’ ampliandolo verso le nuove esigenze del presente e le opportunità del futuro”, ha affermato il Presidente di Generali,, aggiungendo "l’attuale e comprensibile senso di insicurezza non deve infatti impedirci di guardare avanti sapendo cogliere gli aspetti più fertili e positivi dell’innovazione tecnologica, dei progressi della ricerca scientifica e dell’intraprendenza delle nuove generazioni. Possiamo affrontare tutte queste sfide grazie alla curiosità e al desiderio di comprendere la complessità che ci circonda".dai quali il tema viene affrontato: daiambiamenti nelalla, dall’emergere di nuovi rischi legati allaalle domande e alle incertezze che arrivano dalle, i contributi presenti in questo numero del Bollettino provano a individuare soluzioni, a intercettare le nuove tendenze presenti nella nostra società, ad approfondire una contemporaneità sempre più complessa e sfuggente."In un’epoca caratterizzata da grande incertezza, dovuta alle conseguenze dei cambiamenti climatici e a mutamenti tecnologici e demografici, è fondamentale comprendere l’impatto di queste sfide sul benessere delle persone, delle comunità e del pianeta", ha commentato il Group CEO di Generali,, secondo cui "fornire risposte adeguate, oltretutto in uno scenario geopolitico sempre più complesso, sarà la sfida fondamentale dei prossimi anni, continuando al tempo stesso a fare ciò che da sempre caratterizza le assicurazioni: essere al fianco di individui, famiglie e imprese, proteggendole dai rischi e rendendo così più forte e resiliente l’intera società".del Bollettino è, che con la sua illustrazione racconta i molteplici significati che può assumere il termine protezione: non soltanto quello di “difesa”, pure importante e prezioso, ma anche di “soccorso”, di “prendersi cura” delle cose più fragili e importanti, di “promozione” di attività e iniziative.olumi trasportati.All’interno del magazine, l’editoriale del Presidente di Generali Andrea Sironi, un approfondimento del Group CEOe l’analisi del Group Chief Security OfficerDal contributo della redazione interna, infine, uno sguardo sul crescente bisogno di protezione nel mondo di oggi attraverso alcune delle iniziative che Generali porta avanti a livello internazionale: dall’attività della fondazione The Human Safety Net a sostegno delle persone che vivono in contesti di vulnerabilità all’impegno per uno sforzo collettivo da realizzare attraverso partnership pubblico-private come quella con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), per offrire protezione davanti all’incertezza e promuovere losviluppo sostenibile.