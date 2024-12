Gli esercenti italiani virano verso il cashless: le evidenze della survey della Community Cashless Society

(Teleborsa) - Si è tenuto oggi, a Roma il secondodella decima edizione delladicon la presentazione delle evidenze della survey presso gliitaliani e la loro attitudine all’uso di soluzioni di. Con questa edizione, The European House – Ambrosetti offre un punto di osservazione privilegiato sul cambiamento della società italiana rispetto al cashless nell’ultimo decennio.Nei dieci anni di monitoraggio della Community Cashless Society, il valore delle transazioni in carte ed e-money è passato dainel 2015 aistimati per il 2024. Un balzo avvenuto nel contesto di numerose policy pro-cashless e spinto dalle innovazioni tecnologiche dell’utilizzo massiccio del mobile e deiÈ però cambiata anche l’abitudine d’uso degli italiani, dimostrata dall’aumento progressivo delle: solo negli ultimi quattro anni le transazioni sotto i 5 euro hanno visto un balzo di oltre il 500%.