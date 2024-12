Technogym, assemblea approva potenziamento del sistema di voto maggiorato

Technogym

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, ha approvato la modifica dell'articolo 7 dello Statuto al fine di, come consentito dalla Legge Capitali.La modifica dello Statuto attribuisce il diritto di recesso a coloro che non abbiano concorso alla adozione della relativa deliberazione. Il prezzo di liquidazione da riconoscersi ai soci recedenti per ciascuna azione per cui sia esercitato il diritto di recesso è pari aL'efficacia della modifica statutaria in oggetto verrà meno qualora l'ammontare eventualmente da pagarsi da parte della società ai soci recedenti ecceda complessivamente l'importo pari a