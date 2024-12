Ariston, downgrade di Barclays a Equal Weight con taglio target price

Barclays

Ariston

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 5 euro, -24%) ilsu, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, tagliando anche laa "" da "Overweight".Gli analisti si aspettano revisioni limitate degli utili a breve termine, con un rischio al ribasso data la debolezza del mercato europeo delle pompe di calore. Per questo, hannoper riflettere una ripresa più lenta nelIl downgrade è arrivato all'interno di un report sul. In generale, Barclays si aspetta che il(top line del 3% rispetto alla media storica del 5-6%), anche prima di considerare i rischi tariffari (oltre il 50% delle vendite del settore in Europa e Cina). Dopo le revisioni negative dell'EPS del 6% nel 2024, prevede un ribasso di circa il 5% del consensus EBIT per il settore nel 2025.