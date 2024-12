Askoll EVA definisce le condizioni dell'AuCap da 6,9 milioni di euro

Askoll EVA

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato della mobilità sostenibile, haper un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di 6.893.145,22 euro mediante emissione di massime 53.024.194 azioni ordinarie da offrirsi in opzione ai soci.Il board ha inoltre definito termini e modalità dell'aumento di capitale determinando undelle azioni pari a, di cui 0,013 euro da imputarsi a capitale sociale e 0,117 euro da imputarsi a sovrapprezzo.Il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie incorpora uno(i) di circa il 13% rispetto al prezzo di riferimento registrato in data 3 dicembre 2024 (pari a 0,15 euro) (ii) del 16% rispetto alla media ponderata degli ultimi tre mesi (pari a circa 0,155). Le nuove azioni sono offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 2 nuove azioni ogni n. 1 azioni possedute.Ilconferma la propriaa sottoscrivere la propria quota di aumento di capitale.Ladi opzione è il. I diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 9 dicembre 2024 e il 23 dicembre 2024 compresi. Gli stessi diritti di opzione saranno negoziabili su Euronext Growth Milan dal 9 dicembre al 17 dicembre 2024 compresi. Le azioni rimaste inoptate potranno essere collocate presso terzi entro il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale, ossia entro il 31 marzo 2025.