BCE, Nagel "non contrario" a continuare a ridurre i tassi prossima settimana

(Teleborsa) - "All'inizio di questa settimana, i mercati avevano scontato una riduzione dei tassi di interesse di circa 32 punti base. Dato che il processo di disinflazione sta procedendo in gran parte come attualmente previsto, in questa fase". Lo ha affermato, presidente della Bundesbank e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), durante un evento dell'European Stability Mechanism in Lussemburgo."Ma riservo il mio giudizio finale fino a quando non avrò esaminato le nuove proiezioni macroeconomiche per dicembre e preso una decisione sui rischi che circondano la linea di base - ha aggiunto - In ogni caso,. I tassi di interesse dovrebbero convergere lentamente e a un ritmo misurato verso un territorio neutrale"."Sono ben consapevole che il territorio neutrale è difficile da definire, il che aggiunge un ulteriore strato di incertezza - ha detto Nagel - Questa incertezza è, a mio avviso, un altro argomento a favore di un approccio cauto e graduale. Al momento,che giustificherebbe un'espansione dell'Eurosistema nel prossimo futuro".