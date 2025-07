Nagel (Mediobanca): MPS ha storia travagliata, distruggerebbe valore con dis-sinergie

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) - "Siccome l'offerta diè in azioni, dobbiamo guardare alle principali aree di rischio della banca, e". Lo ha affermato, CEO di, nella conference call che ha seguito l'approvazione del comunicato dell'emittente sull'OPS della banca senese, che è partita oggi.Quello di MPS è "una storia travagliata", ha detto Nagel, sottolineando che ci sono stati ", con un quota di mercato erosa di circa 1/3 nell'ultimo decennio sia su prestiti che su depositi, e un modello di business diluito". Inoltre, "le(2x negli ultimi 3 anni, trainato dagli elevati tassi di interesse) e dai benefici fiscali", mentre "rimangono rischi significativi, tra cui la qualità degli attivi, la bassa densità di RWA e la vulnerabilità ai rischi macro e legali (a circa il 35% del CET1).In merito al modello di business, Nagel ha detto che si tratta di "unache diluisce il marchio, la reputazione e il franchising di Mediobanca, senza portare a nessun miglioramento nell'offerta ai clienti Mediobanca". Inoltre, "l': impatto negativo di circa 460 milioni di euro (fino a 665 milioni di euro in caso di mancata fusione)" e "non c'è alcun beneficio sulle DTA con un'accettazione inferiore al 50% - e sappiamo che la soglia minima è stata posta al 35% - mentre c'è un deficit MREL in caso di mancata fusione".Nagel ha sottolineato che la, attraverso una struttura piramidale con gli stessi azionisti che hanno una presenza significativa in tre istituti finanziari sistemici". "Una cosa ancora più importante è che il corrispettivo è inadeguato dal punto di vista finanziario - ha evidenziato - Con una diluizione superiore al 10% degli utili ricorrenti e lo stesso impatto anche sul dividendo per azione". Al rapporto di cambio proposto (2,533x), gli azionisti di Mediobanca "sarebbero esposti a oltre il 60% dei rischi e delle disinergie derivanti dalla combinazione (ipotizzando un'accettazione del 100%)", ha detto Nagel, ribadendo che "l'offerta non è attraente e il corrispettivo è finanziariamente inadeguato".