CDP-MCC: al via l'accordo di garanzia per attivare 4,3 miliardi di finanziamenti a favore di 50mila PMI

(Teleborsa) - Diventa operativo l'che renderà disponibilidal sistema bancario acon l'obiettivo di promuoverne la competitività e gli investimenti.L'iniziativa segue l'intesa sottoscritta a ottobre 2023 tra Cassa Depositi e Prestiti e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI, parte del Gruppo BEI) che prevedeva la concessione da parte del FEI di unagrazie alle risorse di InvestEU, il programma della Commissione Europea che aiuta a mobilitare investimenti a sostegno delle priorità dell'UE.Nel dettaglio, grazie ai meccanismi di copertura attivati con il FEI,sarà in grado di concedere garanzie pergestito daper conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A sua volta, il Fondo potrà fornire coperture su nuovi finanziamenti erogati dal sistema bancario per un ammontare complessivo che può superare i 4,3 miliardi destinati a circaSi stima che tali risorse saranno ripartite come segue: circa 3 miliardi da dedicare alla competitività delle Pmi, più di 1 miliardo per il settore culturale e creativo e oltre 300 milioni per quello dell'istruzione.Fino a oggi, CDP ha rilasciato coperture al Fondo PMI per un importo complessivo di 13 miliardi, sostenendo così l'erogazione di circa 21 miliardi di finanziamenti per oltre