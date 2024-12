Fisco, Tiby (commercialisti): "Dialogo aperto con Agenzia Entrate per la riduzione dei tempi d’attesa"

(Teleborsa) - "Esiste una forte esigenza di migliorare l’interlocuzione con l’, e le tecnologie informatiche rappresentano uno strumento fondamentale per ridurre i tempi di attesa nell’evasione delle pratiche. L’incontro odierno con i referenti dell’Agenzia, focalizzato sull’utilizzo e la valorizzazione delle nuove tecnologie nel rapporto tra fisco, professionisti e contribuenti, segna un passo importante in questa direzione. Intendiamo monitorare le statistiche relative ai tempi di risposta attraverso strumenti tecnologici avanzati, ottimizzando la gestione per rispondere alle necessità di commercialisti e contribuenti". Lo ha dichiarato, consigliere delegato della commissione Tecnologie e innovazione dell’, nel corso del convegno "I servizi dell’Agenzia delle Entrate. Evoluzione delle tecnologie informatiche nei rapporti intercorrenti tra Fisco e contribuenti", promosso dall’, presieduto da Eraldo Turi."Tra le richieste principali, evidenziamo l’attivazione del servizio di delega unica per gli intermediari abilitati, che consenta loro di operare in modo efficiente su una serie di servizi strategici, tra cui: cassetto fiscale, fatture elettroniche, consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva, gestione dell’indirizzo telematico, conservazione delle fatture elettroniche, dati ISA e servizi legati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Proponiamo, inoltre, un dialogo rafforzato con l’amministrazione finanziaria - sottolinea Tiby -, che preveda una segnalazione costante da parte dell’Odcec di Napoli di eventuali criticità riscontrate. In aggiunta, auspichiamo il potenziamento dello sportello digitale tramite videochiamata, con la partecipazione attiva del professionista, per garantire maggiore tutela e assistenza al contribuente"., presidente della Commissione Tecnologie e Innovazione dell’Odcec di Napoli, ha sottolineato l’importanza del ruolo dei professionisti nell’ambito dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: "Strumenti come la piattaforma Civis, il cassetto fiscale e l’utilizzo della delega offrono numerosi vantaggi, permettendo ai professionisti di snellire molte procedure. Grazie a un flusso telematico diretto dei dati, il tradizionale rapporto tra cittadino e ‘Agenzia’ si trasforma, riducendo significativamente i tempi necessari per la gestione delle pratiche. Questo rafforza ulteriormente la centralità del ruolo dei commercialisti, fondamentali per risolvere le problematiche fiscali e agevolare il dialogo tra contribuenti e Fisco".All’incontro sono intervenuti(capo settore servizi della Direzione Regionale della Campania Agenzia delle Entrate),(capo ufficio servizi fiscali Direzione Regionale Campania Agenzia delle Entrate),(funzionario ufficio servizi fiscali Direzione Regionale Campania Agenzia delle Entrate),(funzionario sezione di assistenza multicanale di Salerno Agenzia delle Entrate),(funzionario sezione di assistenza multicanale di Salerno Agenzia delle Entrate).Le conclusioni sono state affidate a(Vicepresidente Commissione di Studio Tecnologie e Innovazione Studi Professionali Odcec Napoli).