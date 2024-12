L'Eurozona vede frenare anche i servizi: BCE in difficoltà con rischio stagflazione

(Teleborsa) -, con la frenata del settore manifatturiero e delche è tornato. Lo confermano gli ultimi dati delpubblicati da Markit.A novembre, l'indice PMI dei servizi dell'Eurozona è tornato in zona contrazione, risultando però superiore ai. Il, che incorpra anche l'ultimo record storico del manifatturiero, si attesta così adai 50 precedenti e risulta migliore deiL'invece vede il PMI dei servizi ristagnare a 49,2 punti, in calo dai 52,4 del mese precedente e sotto le attese (51,1 punti), mentre l'indice composito peggiora a 47,7 punti dai 51 precedenti. Laregistra un calo del PMI servizi a 46,9 da 49,2, ma fa meglio del consensus (45,7), mentre il composito si porta a 45,9 da 48,1 (consensus 44,8). Lavede calare il PMI servizi a 49,3 da 51,6 (sotto il consensus di 49,4), mentre il composito passa a 47,2 da 48,6 (atteso 44,8). Infine, lasegnala un PMI servizi in forte deterioramento a 53,1 da 54,9 e fa peggio delle attese (53,6 punti)."Laè un termine abbastanza sgradito, soprattutto per la banca centrale, eppure è quello che sta colpendo l’eurozona in questo momento", afferma, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, sottolineando che "per la prima volta da gennaio,, che finora ha sostenuto l’economia complessiva,", mentre "gli indicatoriper il secondo mese consecutivo"..- afferma l'esperto - L’economia sta soffrendo e ha realmente bisogno di supporto monetario. L’inflazione tuttavia resta ostinatamente alta, come si evince dai significativi aumenti salariali del terzo trimestre. Perciò il 12 dicembre, la BCE potrebbee considerare invece una attenta".