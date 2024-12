Mediazione civile e condominio, un nuovo modello di giustizia efficace

(Teleborsa) - Lasi conferma un tassello cruciale per il miglioramento del sistema giudiziario italiano, soprattutto in ambiti come il condominio e le responsabilità della Pubblica Amministrazione. Durante l’evento organizzato dall’, presieduto da, si è celebrato il ruolo fondamentale della mediazione come strumento per accelerare e semplificare la risoluzione delle controversie, evitando i tempi lunghi della giustizia ordinaria., ha ricordato come, "circa 20 anni fa, insieme a Riccardo Izzo, abbiamo posto le basi per l'attuale organismo di mediazione "ADR Medi". Al tempo si parlava ancora di ‘conciliazione’ e già si comprendeva l’importanza del negoziato alla base della risoluzione di qualunque controversia non solo nella sfera economica, ma anche nei rapporti tra le persone. E’ importante per i professionistinei servizi di consulenza"."La struttura, a sostegno di soggetti in difficoltà economica, oggi è riconosciuta come eccellenza nazionale - ha sottolineato- include servizi avanzati come: Organismo di mediazione civile, fondamentale per la gestione dei conflitti; Organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento (ex legge salva suicidi), Organismo di Conciliazione iscritto nell’elenco nazionale dell’Agcom al n.1; è un ente di formazione accreditato al ministero della Giustizia, che consente la preparazione per mediatori e gestori qualificati. La rivista scientifica "M&C", punto di riferimento per la formazione e la ricerca".L’incontro ha visto la partecipazione di figure chiave come architetti, geometri e ingegneri. Questi professionisti, grazie alle loro competenze tecniche, risultano indispensabili per mediazioni complesse, ad esempio in ambiti condominiali o immobiliari. La consulenza tecnica d’ufficio è uno strumento essenziale che, combinato con la proposta del mediatore, può influenzare positivamente le decisioni del giudice, anche in caso di mancato accordo., ha accolto con favore la proposta di costituire un tavolo tecnico per integrare l’intelligenza artificiale nel processo di mediazione, migliorando ulteriormente l'efficienza e la trasparenza delle procedure., ha auspicato una maggiore apertura della Pubblica Amministrazione verso la mediazione, sottolineando i vantaggi che deriverebbero per la collettività., ha ribadito la disponibilità a collaborare con i commercialisti per sviluppare opportunità professionali attraverso la mediazione civile.L’evento ha messo in luce l’importanza di un sistema basato su c, elementi chiave per una giustizia più rapida ed equa, in grado di rispondere alle esigenze della società moderna.All’incontro sono intervenuti Antonella La Porta e Vincenzo Tiby (consiglieri dell’Odcec di Napoli), Vincenzo Piccirillo (presidente dell’Ugdcec di Napoli), Paolo Carrino (presidente della Commissione Real Estate Odcec Napoli), Andrea Martino e Nora Capece (mediatori Medì), Marco Carlomagno (segretario generale FLP), Nicola de Marco (avvocato cassazionista e mediatore) e Alessandro D’Antona (avvocato esperto in condominio).