Acer, flessibilità della domanda elettrica troppo limitata in Ue: in Italia troppo contratti a prezzo fisso

(Teleborsa) - Ladei mercati dell’elettricità rimane: la maggior parte dei consumatori nella maggior parte dei Paesi ha, il che ostacola la loro partecipazione attiva ai mercati dell’elettricità stessa. Questo nonostante, in molti casi - scrive l'agenzia Energia Oltre - l’accesso ai contatori intelligenti dovrebbe consentire la fornitura e l’adozione di contratti più flessibili sia per i consumatori domestici che per quelli non domestici. Lo rilevar, l’Agenzia Ue per la cooperazione tra i regolatori dell’energia, che ha pubblicato idei vari paesi europei.Per quanto riguarda l’Italia, Acer segnala tra idel nostro paese l’implementazione su larga scala deie gli alti livelli dimentre tra iemerge l’elevata diffusione di cche potrebbero ostacolare la fornitura di flessibilità. Il rischio, avverte Acer, è che la flessibilità limitata porti alla necessità di investimenti sulla rete e a un aumento dei costi per i consumatori. Mentre tra le opportunità Acer segnala il fatto che l’infrastruttura italiana è predisposta per consentire una partecipazione attiva e le iniziative di flessibilità potrebbero creare le condizioni per una gestione della domanda anche fuori stagione.