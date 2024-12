Autorità di Vigilanza: Generali nell'elenco dei conglomerati finanziari italiani

Generali

(Teleborsa) -hanno aggiornato l', vale a dire di quei gruppi societari che svolgono attività in misura significativa sia nel settore assicurativo sia in quello bancario e/o dei servizi di investimento.La vigilanza sui conglomerati finanziari viene esercitata con gliche si aggiungono a quelli utilizzati per l'esercizio delle vigilanze settoriali, al fine di monitorare in modo sistematico l'adeguatezza patrimoniale e la rischiosità del gruppo nel suo complesso, tenendo conto delle interrelazioni fra le attività assicurative e bancario/finanziarie svolte dalle sue diverse componenti.L'elenco al 31 dicembre 2023 include un conglomerato finanziario a guida assicurativa sottoposto a vigilanza supplementare già lo scorso anno, ovvero. L'sul conglomerato.Nell'elenco non sono compresi i conglomerati finanziari che includono enti vigilati significativi, la cui identificazione spetta allanell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico.