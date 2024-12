Avio, volo di Vega C rinviato di 24 ore per problema su rampa di lancio

Avio

(Teleborsa) - A causa di un, la cronologia del lancio di Vega C è stata interrotta. Lo comunica, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione.La zona di lancio di Vega è composta da un'infrastruttura permanente (il bunker) e da un(il gantry), si legge sul sito dell'ESA.La prima data di lancio prevista è programmata per(18:20 orario di Kourou).Il lanciatore e il suo carico, il satellite Copernicus Sentinel 1-C, sono in, si legge in una nota.