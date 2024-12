CDP offre a Itinera (ASTM) garanzie per 43,6 milioni su linea Roma-Pescara

(Teleborsa) -(CDP) ha stipulato un, società del Gruppo ASTM, per un importo complessivo didi euro, per i lavoro diIl contratto prevede il, tramite il Consorzio Eteria, die permetterà di facilitare l’attivazione dei lavori per i(Lotto 1)(Lotto 2) della lunghezza complessiva di circa 13 chilometri. L’intervento di CDP è sostenutoda una, il programma della Commissione Europea che mira ad attivare investimenti per 372 miliardi entro il 2027, di cui CDP è tra i principali partner attuativi europei.Questa è laeffettuata con l’emissione, da parte di CDP, di garanzie di anticipazionecon contro-garanzia InvestEU.L’operazione, oltre a rafforzare ulteriormente la collaborazione tra il Gruppo Astm e Cassa Depositi e Prestiti,nella realizzazione di una infrastruttura che fa parte deiT (Trans-European Transport Network).Ilcomplessivo ha un valore die si inserisce nel più ampioRoma – Pescara che, una volta terminata, garantirà una riduzione dei tempi di percorrenza e un incremento della frequenza dei treni.