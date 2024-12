Dl Fisco, via libera definitivo della Camera: è legge

(Teleborsa) - Laha approvato in via definitiva illegato alla. Sono stati 151 i voti a favore, 111 quelli contrari e 4 gli astenuti.Nel provvedimento sono confluiti la riapertura aldei termini per aderire al concordato fiscale e l'ampliamento della platea dei beneficiari deldi(con l'esclusione del requisito del coniuge a carico). Ok anche al rinvio a gennaio 2025 del versamento del secondodi novembre, con possibilità di rateizzare. Via libera al riequilibrio regionale del payback farmaceutico e all'aumento di 4,7 miliardi di euro della dotazione per il credito di imposta sugli investimenti di Transizione 4.0.Via libera anche agli interventi previsti nel testo originale del decreto, tra i quali rifinanziamento di Rfi, Anas e servizio civile, aumento delle risorse per soddisfare le richieste dell'Ape sociale del 2024 e per i grandi eventi (come il Giubileo).Per quest'anno il tetto delcon le risorse che provengono dalla destinazione volontaria del due per mille dell'Irpef, viene incrementato complessivamente di 4,691 milioni, portando la dote per i partiti aPer quel che riguarda il, la norma prevede che nella definizione delle quote spettanti alle Regioni da parte delle aziende l'tenga conto non più solo del principio del numero degli abitanti ma anche della quantità di sforamento.Previste nuove risorse per 4,69 miliardi per il credito di imposta. La copertura è garantita dalle risorse di "Patrimonio destinato". Inoltre sono state stanziate nuove risorse, fino a 3,7 milioni per il 2024, per indennizzare le imprese di Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni dall'emergenza