Polizze catastrofali, i Giovani Commercialisti: "Escludere STP da obbligo assicurativo"

(Teleborsa) - Lo scorso 7 maggio la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del DL 39/2025 che ha prorogato al 31 dicembre 2025 l’obbligo, per piccole e microimprese, di stipulare polizze assicurative contro i rischi catastrofal: l’assoggettamento all’obbligo delle Società tra Professionisti (STP), che rappresenta una evidente stortura normativa."Ribadiamo la nostra contrarietà – affermapresidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – all’interpretazione espressa dal MIMIT nella FAQ n. 7, secondo cui l’obbligo assicurativo deriverebbe semplicemente dall’iscrizione al Registro delle Imprese, senza considerare la natura esclusivamente professionale dell’attività svolta dalle STP”.onsiglieri di Giunta Ungdcec, sottolineano:e sono iscritte in una sezione speciale del Registro delle Imprese. Trattarle come aziende, imponendo un obbligo che non ricade su studi individuali o associati, rappresenta una disparità di trattamento non giustificabile né tecnicamente né giuridicamente.“Chiediamo al Senato di intervenire in sede di conversione – concludono – per chiarire in modo definitivo che l’obbligo assicurativo deve riguardare unicamente chi esercita attività d’impresa,