Dollar General rivede guidance dopo terzo trimestre con vendite in crescita

Dollar General

(Teleborsa) -, catena statunitense di discount, ha chiuso il terzo trimestre fiscale 2024 (terminato il 1° novembre 2024) conaumentate del 5,0% a 10,2 miliardi di dollari eaumentate dell'1,3%. L'utile operativo è diminuito del 25,3% a 323,8 milioni di dollari. L'utile per azione () è diminuito del 29,4% a 0,89 dollari."Mentre continuiamo a operare in un ambiente in cui il, abbiamo registrato vendite same-store vicine alla fascia alta delle nostre aspettative per il trimestre - ha commentato il- Riteniamo che i nostri sforzi Back to Basics abbiano contribuito a questi risultati, poiché abbiamo continuato a migliorare la nostra esecuzione e l'esperienza del cliente nei nostri negozi"."Guardando al futuro, siamo- ha aggiunto - Riteniamo che il nostro equilibrio tra la crescita dei nuovi negozi e un numero significativamente maggiore di progetti che hanno un impatto sulla nostra base di negozi maturi consoliderà ulteriormente Dollar General come partner essenziale per le comunità dell'America rurale, rafforzando al contempo le nostre fondamenta per guidare una crescita sostenibile a lungo termine e il valore per gli azionisti".La società stafornite il 29 agosto 2024. Le guidance aggiornate includono l'impatto negativo delle spese correlate aglidi 32,7 milioni di dollari nel terzo trimestre e un impatto negativo stimato nel quarto trimestre di circa 10 milioni di dollari, in ogni caso correlato agli uragani verificatisi nel terzo trimestre.La crescita delle vendite nette per l'è ora vista nell'intervallo di circa il 4,8%-5,1%, rispetto alle aspettative precedenti di circa il 4,7%-5,3%; crescita delle vendite same-store nell'intervallo di circa l'1,1%-1,4%, rispetto alle aspettative precedenti di circa l'1,0%-1,6%; EPS nell'intervallo di circa 5,50-5,90 dollari, rispetto alle aspettative precedenti di circa 5,50-6,20 dollari.