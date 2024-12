FinecoBank, coefficienti patrimoniali nettamente superiori a requisiti BCE

FinecoBank

(Teleborsa) - I coefficienti patrimoniali disono nettamente superiori ai requisiti di capitale assegnati dalla Banca Centrale Europea.Lo si legge in una nota di FinecoBank. "A conclusione del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), la Banca Centrale Europea ha comunicato il requisito patrimoniale Pillar 2 Capital Requirement (P2R) per il Gruppo FinecoBank, da rispettare a partire dall’1 gennaio 2025, invariato rispetto al precedente. Il Gruppo FinecoBank è tenuto a rispettare i seguenti requisiti complessivi di capitale su base consolidata: 8,27% in termini di CET1 Ratio; 10,14% in termini di T1 Ratio; 12,64% in termini di Total Capital Ratio".I coefficienti di capitale sopra riportati includono il requisito aggiuntivo di Pillar 2 pari a 2,00%1 e il Combined Buffer Requirement (CBR), da soddisfarsi con strumenti di capitale primario CET1, composto dalla Riserva di conservazione del capitale (Capital Conservation Buffer - CCB) per 2,50% e dalla Riserva di capitale anticiclica specifica (Countercyclical Capital Buffer - CCyb) per 0,14%.Al 30 settembre 2024, i coefficienti di capitale del Gruppo FinecoBank erano i seguenti: 27,29% CET1 Ratio; 37,96% T1 Ratio; 37,96% Total Capital ratio.