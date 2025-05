Intesa Sanpaolo, accertati requisiti indipendenza membri CdA

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Ile, per quanto di competenza, il Comitato per il Controllo sulla Gestione di, hanno accertato in capo a ciascuno dei componenti del CdA nominati dall’Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2025 i requisiti prescrittidalla normativa e dallo Statuto.In particolare, con riguardo ai, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della Società, sono risultati in possesso del requisito i seguenti Consiglieri: Paola Tagliavini, Mariangela Zappia, Liana Logiurato, Pietro Previtali, Maria Alessandra Stefanelli, Bruno Maria Parigi e, fra i rappresentanti della Lista di minoranza, Anna Gatti, Guido Celona, Mariarosaria Taddeo, Roberto Franchini e Riccardo Secondo Carlo Motta. Accertato il requisito anche per i seguenti Consiglieri facenti parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione: Fabrizio Mosca, Mariella Tagliabue, Maura Campra.I consiglieri che sono componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono altresì risultati in possesso dei requisiti addizionali previsti dalla normativa e dallo Statuto per la composizione dell’organo con funzioni di controllo.