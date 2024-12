Intesa Sanpaolo, accordo con sindacati per rafforzare la formazione

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -havolto acome pilastro della banca del futuro e strumento prioritario per assicurare l'ingaggio e il patto di responsabilità con le persone del Gruppo e aumentare la loro soddisfazione, favorendo lo sviluppo delle competenze, l'occupabilità e la crescita professionale.La formazione viene anche descritta dalla banca come "e innovazione tecnologica finalizzato a migliorare il servizio alla clientela e i processi interni".La nuova offerta formativa sarà articolata in tre filoni:, indispensabile per svolgere una professione e rivolta a tutte le persone del Gruppo;, su tematiche tecniche e per rafforzare le soft skill richieste nel lavoro, con particolare focalizzazione su figure professionali della Rete della Divisione Banca dei Territori;, assicurata dalla nuova Corporate Academy, dedicata a rafforzare le competenze necessarie ad accompagnare la trasformazione digitale e garantire l'aggiornamento continuo nel tempo. Tra questi ambiti formativi uno dei programmi considerato prioritario è il "Programma Omnicanalità" rivolto ai Gestori Privati della Rete della Divisione Banca dei Territori.Intesa Sanpaolo ha inoltre condiviso con le Organizzazioni Sindacali unper migliorare l'ambiente lavorativo e il benessere psicofisico attraverso nuovi strumenti di "welfare integrato". In particolare, tenuto conto dell'utilizzo sempre più ampio di videoterminali, si sfrutteranno le conoscenze ottenute attraverso la sorveglianza sanitaria che sarà estesa, in una prima fase a circa 8.000 persone che lavorano in filiale (che si aggiungono alle 26.000 di governance già incluse), per predisporre iniziative volte ad intervenire su temi considerati prioritari come"Siamo particolarmente soddisfatti di questo nuovo accordo raggiunto con i sindacati che pone al centro il rafforzamento delle attività di formazione - ha dettoIntesa Sanpaolo - Per la nostra banca è un elemento essenziale per lo sviluppo professionale e la tutela dell'occupazione, grazie al quale la nostra competitività potrà beneficiare e potremo proseguire nella costruzione della banca del futuro. Ringraziamo i sindacati per il lavoro svolto insieme che ancora una volta vede le persone al centro della strategia di crescita di Intesa Sanpaolo".