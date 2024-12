Sanlorenzo, nuovo assetto aziendale per crescita business

Sanlorenzo

(Teleborsa) - Il Gruppoha definito un nuovo assetto organizzativo, in seguito ai recenti importanti sviluppi di business, che hanno determinato un ampliamento del perimetro societario di Sanlorenzo - in particolare con l’acquisizione di Simpson Marine, uno dei principali operatori nella regione APAC nella vendita e servizi nel settore dello yachting, e del Gruppo Nautor Swan, prestigioso cantiere di imbarcazioni a vela con sede in Finlandia., gestirà e coordinerà attraverso due steering committee, le Business Unit Yacht e Superyacht, che avranno il compito di definire e implementare le principali linee strategiche e attività di sviluppo dei due business. Vincenzi ha fatto il suo ingresso in Sanlorenzo nel 2008 come Product Development Project Manager, consolidando il proprio expertise nel campo Operations della società. Nella posizione di COO della Business Unit Yacht, il suo contributo è stato di fondamentale importanza per lo sviluppo strategico dell’azienda, conseguendo risultati significativi grazie allo sviluppo di nuovi modelli, l’apertura di nuovi stabilimenti e conseguente ampliamento della capacità produttiva a sostegno della crescita dei volumi, fatturato e marginalità.Fino ad oggi ha ricoperto la carica di President della Business Unit Yacht.Al fine di favorire la sinergia continua tra Yacht e Superyacht, viene inoltre istituita Sanlorenzo Sales Management, affidata a Vincenzo Soria, con il ruolo di Sanlorenzo Chief Sales Officer. Soria ha maturato significative esperienze nell’ambito commerciale alla guida di VMarine nei principali mercati di Francia, Monaco e Italia (Nord-Ovest) e contribuirà allo sviluppo delle strategie commerciali, anche tramite il coordinamento diretto e funzionale delle diverse aree geografiche, nonché dei Brand Representatives di Sanlorenzo.Infine, laviene costituita e affidata a Pier Francesco Acquaviva, entrato in Sanlorenzo nel 2022 come Group HR Director, funzione alla quale l’anno successivo ha affiancato quella di responsabile della Sostenibilità, area di grande rilevanza strategica per il Gruppo. Dopo una laurea in Economia, nel 2008 Acquaviva fa il suo ingresso in Ferrari dove completa un dottorato di ricerca in Relazioni Internazionali e Comparate del Lavoro, proseguendo, dal 2014, nella multinazionale americana Huntsman, prima di approdare in Bonfiglioli.Acquaviva nel suo ruolo ha il compito di presidiare e coordinare le attività delle funzioni Corporate con perimetro di responsabilità trasversale alle Business Unit, con riporto delle funzioni: Group AFC, M&A and Investor Relations che continua a essere affidata al Group CFO Attilio Bruzzese; Group Corporate Integration and Strategic Projects; Group HR & Organization, Group ICT, Group Legal and Corporate Affairs e Group Sustainability.quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.Per quanto riguarda le Business Unit, alle già esistenti se ne vengono ad affiancare di nuove, con una conseguente distribuzione delle deleghe di management. Di seguito una sintesi della nuova struttura organizzativa, a diretto riporto di Massimo Perotti, Chairman e CEO del Gruppo Sanlorenzo: Sanlorenzo, che raggruppa le aree Yacht e Superyacht, viene affidata a Tommaso Vincenzi; Bluegame resta affidata a Carla Demaria; Nautor Swan conferma la guida di Giovanni Pomati; High End Service and Charter Fleet rimane in carico a Luca Cristino.