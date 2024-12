Trasporti, allarme di Salvini: “sui porti rischiamo di perdere competitività a vantaggio dell’Africa”

(Teleborsa) - “Rischiamo di perdere ladei nostri porti europei senza vantaggi per l’ambiente”. Lo ha sottolineatoparlando dellache impone vincoli ambientali. Risultato, secondo Salvini: porti del Vecchio continente svantaggiati rispetto a quelli del. Il Vicepremier e Ministro ne ha parlato durante il consiglio europeo trasporti. “Rischiamo gli stessi problemi che stiamo vedendo ora nel settore automotive” ha ribadito Salvini, ricordando che il 90% delle merci che arrivano in Europa lo fa viaggiando per mare.Sono concetti che il Vicepremier e Ministro ha illustrato anche nel corso degli incontri bilaterali a margine dei lavori: gli ultimi faccia a faccia, all’insegna di viva cordialità e concretezza, sono stati organizzati con il ministro olandesee il collega svedeseLa posizione italiana è stata sposata da altri Paesi, tanto che otto Stati hanno siglato ilpresentato da Roma: Bulgaria, Croazia, Cipro, Malta, Portogallo, Romania, Spagna, Grecia.“Chiediamo di fermare il sistema Ets, che contempla nuove tasse e divieti, al. Rischiamo di perdere lavoro, ricchezza e traffico a vantaggio di porti extracomunitari, senza ridurre di nulla emissioni e inquinamento” sottolinea Salvini a margine dei lavori.